Ugolini: "Lukaku una priorità per Conte, si sposerebbe perfettamente con uno come..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Domani è attesa la firma di Antonio Conte con il Napoli, quindi inizierà ufficialmente la sua avventura: è un grande colpo, Conte vuole rimettersi in pista dopo un anno sabbatico ed il club potrà sfruttare la sua esperienza per rilanciarsi in campionato. Non giocare le coppe può essere positivo per certi versi, la Conference League avrebbe impegnato la squadra e ora invece ci sono le condizioni migliori. Lukaku è una priorità per Antonio Conte, con lui ha sempre reso al massimo e secondo me si sposerebbe perfettamente con uno come Raspadori: la coppia sarebbe un grandissimo duo d’attacco. Lukaku può essere un’idea svincolata da Osimhen-Chelsea, sarebbe un ottimo affare per tutti. Economicamente non è semplice, ma se ci fosse la volontà di tutte le parti potrebbe prendere forma”