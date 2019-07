Ugolini: "Il Napoli si muoverà anche in uscita, per Verdi al Torino bisognerà aspettare"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, rilasciando alcune dichiarazioni:

"Rog valutato in ritiro? Mi risulta che a centrocampo il Napoli studi Almendra, Elmas e Pulgar, che poi Rog non abbia mai avuto continuità è un dato di fatto: verranno fatte le valutazioni affinchè si arrivi alla miglior scelta, è un calciatore di personalità e tecnicamente discreto. Il Napoli si muoverà anche in uscita, per Verdi al Torino bisognerà aspettare. Mario Rui al Benfica? A volte il portoghese è stato eccessivamente criticato, ha fatto bene nella sua esperienza al Napoli. Hysaj interessa a Roma, Milan e Atletico Madrid? Mi risultava il discorso sul Milan, ma gli incontri sono continui e non escluderei la pista estera"