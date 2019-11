Ugolini: "Il cambio di modulo non è stato chiesto dai calciatori. E' una scelta di Carlo Ancelotti"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Vedremo alla ripresa degli allenamenti e a Milano se la pausa sarà servita o meno. Secondo me la sosta nazionali è arrivata nel momento migliore. In questi casi bisogna prendersi una piccola ‘vacanza’ che possa aiutare i giocatori a non pensare ad altro, prendersi il loro tempo e tornare a Napoli con uno spirito diverso. E’ una situazione che andrà sanata in qualche modo, le parti dovranno cominciare a comunicare e spero che non lo facciano attraverso gli avvocati altrimenti la situazione potrebbe degenerare. Insigne timoroso col Genoa? No, non lo è mai stato. Forse non ha giocato la sua migliore partita, si può discutere per i suoi atteggiamenti ma ci ha sempre messo la faccia. A volte anche sbagliando. E’ un impulsivo ed ha un grande senso di appartenenza. La situazione che si è creata a Napoli l’hanno toccato in modo particolare perché è il capitano. Contro il Milan, Ancelotti sta pensando al 4-3-3. E’ una scelta che sta maturando, bisogna cambiare indirizzo e metodo. Bisogna dare una scossa che potrebbe arrivare con un modulo più congeniale alle caratteristiche di certi giocatori. Non l’hanno chiesto i calciatori, è un pensiero che sta facendo Ancelotti. Quando c’era Sarri arrivò una delegazione di calciatori a chiedere il cambio di modulo, con Ancelotti non è andata così. Poi basta una scintilla per far tornare tutto a posto, Ancelotti ha una discreta esperienza e se dovesse scegliere questo modulo lo farà con cognizione di causa”.