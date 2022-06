Sky, Ugolini: "De Laurentiis farebbe uno sforzo economico solo con Koulibaly. Fabian? Si andrà allo scontro"

Massimo Ugolini è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Se non è un addio somiglia ad un arrivederci le parole di Mertens. Il calciatore ed il Napoli hanno esigenze diverse. Meret prolunga e si prenderà un altro portiere al posto di Ospina, potrebbero fare Sirigu. Se non ci saranno uscite, il Napoli resta così al 90%. Solo per Koulibaly il presidente De Laurentiis farebbe uno sforzo economico. Per Fabian non sarà così perchè sono 2 anni che rifiuta rinnovo, vuole andare via e giocare in certi club che non offrono le cifre chieste dagli azzurri. Si andrà allo scontro".