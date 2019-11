Ugolini: "Dal 2013 il Napoli non volava così basso. A Liverpool potremmo vedere Maksimovic, Manolas e Koulibaly insieme"

Notizie Calcio Napoli -A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Massimo Ugolini, giornalista Sky. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Quello di mercoledì è il primo di due match ball per il Napoli e ci si aspetta una prestazione diversa dalle ultime. Ci si aspetta una reazione diversa, è dal marzo del 2013 che il Napoli non viaggiava ad una media punti così bassa. Non escludo che a Liverpool possano giocare in difesa sia Maksimovic che Manolas e Koulibaly. Al di là dei moduli bisognerà mandare in campo i giocatori più presenti mentalmente. Ancelotti farà delle scelte di pancia, senza fare l'analisi cruda dell'avversario. Vincere ad Anfield risolverebbe tante cose, ma è molto difficile. Allan? Il PSG non ha mai offerto 70-80 milioni, diciamo la verità".