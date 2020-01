Ugolini: "Con la Fiorentina Luperto e Hysaj dal 1'. Non escludo l'esordio di Demme dall'inizio"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"I risultati positivi danno fiducia, alzano il morale e rappresentano uno stimolo per continuare nella direzione intrapresa. Il Napoli ha certificato i movimenti buoni visti contro Inter e Lazio al di là dei risultati negativi. Formazione? Certe scelte sono obbligate, giocherà Hysaj al posto dello squalificato Mario Rui. Al fianco di Manolas ci sarà Luperto. Ospina è un passo avanti rispetto a Meret. Non escludo l'esordio di Demme con Allan e Zielinski. In attacco ci saranno Callejon, Milik ed Insigne. E' opportuno erò sottolineare i passi avanti fatti da Lozano nell'ultima partita. Mercato? Manca solo un esterno sinistro, ma dipende da Ghoulam. Non mi risulta che ci siano grandi offerte per l'algerino. Ghoulam non aveva buonissimi rapporti con Ancelotti, io proverei a recuperarlo nei prossimi sei mesi. Il giocatore ha fatto le fortune del Napoli in passato. Hysaj è tornato a dare garanzie importanti, per cui aspetterei un attimo prima di cedere Ghoulam. Tsimikas? Il Napoli lo sta seguendo da qualche settimana, potrebbe essere una soluzione spendibile. Lobotka? E' una mezz'ala, mentre Demme è più un centrale di centrocampo. Callejon e Mertens? Non si possono dare risposte a questa domanda. Il Napoli ha fatto a Mertens la sua offerta, ora si aspetta la decisione del calciatore. Questa situazione pesa anche sul lavoro di Gattuso che dovrebbe poter puntare su di loro. La clausola di Mertens è scaduta, quella valida solo per l'estero. Da qui al 31 gennaio non credo ci siano randi margini per intavolare una trattativa".