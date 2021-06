UEFA, Ceferin: "Real, Barcellona e Juve minacciano la Uefa e i club che sono usciti dalla Superlega"

SUPERLEGA - Aleksander Ceferin ha rilasciato alcune dichiarazioni al Daily Telegraph: "Chiunque abbia un minimo di buonsenso adesso non ci proverà più. Ho vissuto 48 ore stressanti ma è un bene che sia andata così. Anche le persone più ignoranti del mondo capiscono che la Superlega è finita ed è stata una delle cose più strane che abbia mai visto. Sono usciti con un comunicato stampa per dire che ‘la Superlega esiste ancora’ e poi due giorni dopo hanno inviato la richiesta per giocare in Champions League. Allora: dove volete stare?"