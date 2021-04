Ceferin categorico: "Chi fa parte della Superlega escluso dalla Uefa: anche senza quelle 4 squadre abbiamo competizioni fantastiche"

Ultimissime notizie. La Uefa non ha preso provvedimenti verso i team aderenti alla Superlega ma il numero uno Aleksander Ceferin tiene alta la tensione. Attraverso il portale "Der Spiegel" Ceferin ha ribadito i rischi che corrono le squadre ancora nella Superlega: "Chiunque continui a essere coinvolto nella Superlega, in futuro non potrà giocare nelle competizioni Uefa".

Uefa, Ceferin minaccia Juve e Milan

Un messaggio diretto a Barcellona, Juventus, Milan e Real Madrid come si evince dalla frase successiva: "Le nostre competizioni saranno fantastiche anche senza queste quattro squadre". Infine il presidente della Uefa avvisa chi nel futuro avesse intenzione di emulare il progetto Superlega: "Adesso possiamo dire che se qualcuno vuole essere egoista, può provare a fare di nuovo la Superlega. Ma ci hanno già provato una volta e hanno fallito!".