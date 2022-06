Udinese Tv, Lena: "Più Deulofeu che Beto per il Napoli. Zerbin nell'affare? Va soddisfatta la parte economica"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Gianluca Lena, giornalista

“Affare Deulofeu? La bottega di Udine è cara. Tanti sono stati gli affari fatti negli anni dalle due società. La volontà del giocatore di provare a fare un salto di qualità ci sia, ma bisognerà venirsi in contro in certe situazioni. Credo che una soluzione possa trovarsi a lungo andare. Beto? Credo di essere più pessimista leggendo la vostra parte. È al primo anno ad Udine e l’Udinese difficilmente vende i propri talenti migliori dopo il primo anno. Più Deulofeu che Beto come oggetto di trattativa tra le due squadre. Credo che sia molto più probabile l’opzione del ragazzo catalano.

Zerbin nell’affare? Sicuramente i calciatori di talento che hanno avuto stagioni importanti in categorie inferiore, sono tenuti in oggetto. Arriva dall’esordio in Nazionale. Credo che la parte prioritaria sulla quale mettersi d’accordo sia quella economica. Se questo aspetto viene soddisfatto si può ragionare su qualche contropartita”.