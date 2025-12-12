Udinese, Runjaic: "Nessuna chiamata da Lucca! A volte nel calcio non si viene ringraziati..."

Udinese-Napoli è la prossima partita del campionato di Serie A, in programma domenica 14 dicembre allo Stadio Friuli di Udine. Oggi l'allenatore Kosta Runjaic parla in conferenza stampa a due giorni dalla sfida, rispondendo alle domande dei giornalisti e lanciando la sfida al Napoli.

Tra le altre cose, gli è stato chiesto se avesse ricevuto chiamate o messaggi da LorenzoLucca e se l'attaccante del Napoli lo avesse ringraziato per quanto fatto l'anno scorso, quando era un calciatore dell'Udinese. Runjaic ha risposto così: "Non ho ricevuto chiamate o messaggi da lui, a volte è così, non si viene ringraziati nel calcio. Ognuno deve pensare a ciò che è meglio per sè. È così a volte. Gli auguro il meglio, magari lo vedremo domani in campo e sarà motivato al 100%".