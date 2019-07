Udinese, Pozzo: "De Paul? Se arriva una big difficile trattenerlo"

Giampaolo Pozzo, patron dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Rodrigo De Paul, giocatore accostato a Inter, Napoli e Fiorentina:

“Noi De Paul vorremmo trattenerlo, ma se arriva una grande squadra e il giocatore vuole andarsene non abbiamo grandi margini di trattative. Non stiamo a fare cifre, ma quando un club vuole un giocatore del genere sa che ha un costo importante, se le offerte che vengono fatte non sono adeguate, vuol dire che il giocatore non è valorizzato come dovrebbe".