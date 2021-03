Udinese, Marino: "Il Napoli non mi ha mai cercato per De Paul. Lavezzi? Reja era titubante, i tifosi mi fecero gli striscioni contro. Huntelaar non volle venire in azzurro"

Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese ed ex Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Il Napoli a 12 partite dalla fine deve pensare che tutte le gare sono importanti per conseguire i propri obiettivi. Milan-Napoli ha sempre un fascino particolare. Il giorno della presentazione di Hamsik e Lavezzi mi fecero gli striscioni contro. Anche Reja era titubante su Lavezzi, lo mise in panchina contro il Pisa. Eravamo in svantaggio entrò e ribaltò la partita. De Paul? Il Napoli non mi ha mai cercato. Barak? Qui ad Udine aveva una competitività nel ruolo molto elevata e non ha saputo valere secondo le sue potenzialità. A Verona invece ha saputo dimostrare il suo valore. Musso? Un grande portiere. Con me Reja è stato 5 anni sulla panchina del Napoli. Nei tempi precedenti anche con Bianchi abbiamo fatto un lavoro lungo e duraturo. Questo vuol dire che anche a Napoli si può lavorare a lungo e per cicli con un tecnico. Se riguardo gli anni di Napoli quando eravamo in C avevo cercato Huntelaar che non volle venire. Il Napoli può arrivare quarto, però non sono più ammesse pause, non può più sbagliare e deve andare a vincere a Torino contro la Juve mercoledì prossimo".