Udinese, Marino a Sky: "Oggi siamo in cerca della reazione per dare la scossa e trovare un risultato positivo"

Pierpaolo Marino, Direttore dell'Area Tecnica dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

Partita molto complicata oggi e voi dovete ritrovare il passo giusto, cos'è successo ultimamente?

"Innanzitutto abbiamo avuto un calendario molto complicato. Ad esempio ora veniamo da due trasferte difficili, tra cui una a Roma contro la Lazio che onestamente penso sia una delle squadre più in forma del campionato in questo momento. Chiaramente oggi dovremo cercare una reazione importante per dare una scossa e trovare un buon risultato".