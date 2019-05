Udinese, il vicepresidente: "De Paul? Su Rodrigo ci sono molto più di tre club, il Napoli è attento. Sarà una settimana importante"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il vice-presidente dell’Udinese Stefano Campoccia, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Pronti a chiudere De Paul? Il gioiello non è più in casa nostra, dato che è partito per aggregarsi alla nazionale. Su Rodrigo ci sono molto più di tre club, il Napoli è attento ma non solo loro. Sarà una settimana importante, ci siamo organizzati con il direttore sportivo Daniele Pradè, bisognerebbe sentire lui. Appena ci saranno sviluppi, la società li farà vedere”