Udinese, il presidente: "Sarà difficile per il Napoli, siamo in striscia positiva. Spalletti? Fa ancora beneficenza a Udine..."

Napoli Calcio - Franco Soldati, presidente dell'Udinese, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli troverà una squadra che ha voglia di fare punti e continuare questa striscia positiva. In casa abbiamo avuto risultati spesso positivi: mi auguro che possa essere ancora così. Poi è un piacere rivedere Spalletti a Udine: un uomo dal cuore grande e una grande persona. Fa ancora tanta beneficenza a Udine ed è rimasto nel cuore. De Paul? Non so se poteva andare al Napoli. A Madrid sta facendo molto bene".