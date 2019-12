Udinese, Gotti a Sky: "C'erano i presupposti per fare male al Napoli, peccato non aver sfruttato quelle opportunità"

Ultimissime Napoli - Luca Gotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio tra Udinese e Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Soddisfatto del risultato contro un'ottima squadra, Dispiace perchè c'erano i presupposti per fare male al Napoli. Abbiamo concesso pochissimo, avevamo le opportunità per fare male al Napoli, dispiace non averle sfruttate. Pur avendo fatto una gara difensiva contro una squadra che ti costringe a farlo, si è vista una buona squadra. Non sempre le idee vengono soddisfatte sul campo. Domenica scorsa siamo stati presuntuosi. Pur avendo preparato una gara propositiva, abbiamo concesso spazi che alla Lazio non era il caso di concedere. Non ho preso gusto a fare l'allenatore, spero di togliermelo presto. La quotidianità cambia, si accumulano tante cose insieme. Uno deve farci l'abitudine. De Paul? Non so nulla, non ho idea se va via. Ha avuto un piccolo problemino, spero di non perderlo a causa dell'infermeria".