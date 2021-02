Udinese, Deulofeu dà il benvenuto a Llorente: "Contento che sia qui, andrà sicuramente benissimo con lui"

Ultime notizie calcio - Gerard Deulofeu, attaccante dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club friulano:

"Llorente? Sono contento che sia arrivato, lo conoscevo già ed è un bravissimo ragazzo, ora che siamo insieme là davanti andrà sicuramente benissimo. In passato ho giocato in maniera simile con Deeney, Fernando è molto alto ed è molto bravo sulle palle lunghe, io posso inserirmi negli spazi e sfruttare le sue giocate: possiamo essere una buona coppia là davanti. Pereyra? Mi piace come sta giocando, sta dando il massimo in ogni partita e anche ieri abbiamo fatto molto bene insieme, abbiamo fatto un grande lavoro anche per il rigore. Per me è un amico e sono contento di giocare con lui".