Udinese, De Paul sul suo futuro: "Mi piace la Champions..."

Ultime notizie mercato Napoli - Rodrigo De Paul, fantasista dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport a proposito del suo futuro:

"Non lo so: finchè sarò qui, darò tutto perché mi hanno aperto le porte e mi hanno dato la 10, che è importantissima. Rispetto molto Udine e i suoi tifosi, voglio fare sempre di più. A 19 anni ho giocato la Champions, è bellissima. Ho fatto una prova per giocare ogni tre giorni, devo essere pronto: non sono stanco, speriamo che il futuro sia bello per me e per il club".