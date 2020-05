Udinese, Carnevale: "Vedo troppe complicanze nel protocollo: non è meglio finire questa stagione qui e fare le cose con calma per la prossima stagione?"

Serie A - Andrea Carnevale ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "C'è una grande complicazione in tutte le cose per quanto riguarda questo protocollo, non so come potremmo fare. Detto questo, sarei il primo ad iniziare il campionato domattina per alleviare un po' il dolore degli italiani. Faccio però fatica a capire quando iniziare. La Germania ha già le idee chiare con un protocollo: in caso di positività, si isola da solo in albergo. Ma non è meglio finire questa stagione qui e fare le cose con calma per la prossima stagione?"