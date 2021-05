Calciomercato Napoli - A Tifosi Napoletani è intervenuto in diretta Andrea Carnevale, osservatore dell’Udinese ed ex giocatore del Napoli.

"Non posso confermare le voci su me e Marino vicini al Napoli. Ho letto varie notizie, ma non c'è niente di concreto. Sono molto legato a Udine e alla famiglia Pozzo".