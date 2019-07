Udinese, Carnevale: "De Paul giocatore da Napoli, vuole la Champions! Chi lo prende fa l'affare"

Andrea Carnevale, responsabile dell’area scouting dell’Udinese, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte per parlare delle ultime notizie sul mercato Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: ““Sarei la punta ideale per il Napoli e sarebbe ancora più semplice segnare giocando con Mertens, Insigne e Callejon, mi manca solo l’età giusta! Un colpitore di testa come il sottoscritto forse manca, anche se Milik qualche gol di testa li fa, ma ha meno spessore di quello che avevo quando giovavo. Sono però certo che un giorno ci arriverà perché è un grande giocatore.

Manolas migliora la difesa del Napoli perchè Albiol ha disputato 5 campionati straordinari, ma Manolas ha più spessore fisico, è un difensore da campo internazionale e la coppia Manolas-Koulibaly è una delle migliori d’Italia e forse anche d’Europa. De Paul è un numero 10, un talento cristallino, è più agonistico del classico 10 perché ha anche resistenza fisica: gioca 90 minuti con determinazione e deve solo essere più incisivo sotto porta. De Paul ha una facilità del dribbling, nel portare palla e nel mettere il compagno sotto porta incredibile e chiunque lo prende, farà un affare.

E’ un giocatore da Napoli e da grande squadra. L’Udinese non gioca la Champions, De Paul vorrebbe giocarla e lo merita. Poi, se dovesse restare in Friuli sarei contento, ma il mercato incombe. Io ho fatto più o meno lo stesso percorso di De Paul: sono cresciuto all’Udinese e poi arrivai a Napoli perché volevo vincere e mi auguro che anche lui possa pensarla così. La Juve ha ancora un vantaggio, ma il Napoli si è migliorato. Di Lorenzo è un ragazzo di prospettiva mi intriga molto Manolas e se dovesse arrivare James, il Napoli può puntare allo scudetto. William Troost-Ekong diventerà fortissimo. Agli stranieri diamo sempre un po' di tempo, ma lui sta bruciando le tappe. Abbiamo preso anche Becao che farà parlare di sé nei prossimi anni. Lasagna è un attaccante di profondità ed è una caratteristica che manca al Napoli, ma non sto dicendo che vestirà l’azzurro. So che piace a Giuntoli e credo che Lasagna esploderà come è accaduto a Pavoletti".