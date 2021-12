Udinese, Carnevale: "Beto al Napoli? Fisicamente è uguale a Osimhen! È un diamante grezzo, ci ha sbalorditi"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli e dirigente dell’Udinese Andrea Carnevale, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Cosa è successo al Napoli? Nelle Coppe ha fatto un maggior sforzo contro il Leicester, poi è andato a Milano a vincere: nelle ultime due in casa contro squadre abbordabili alla fine ha perso. Il Napoli doveva gestire l’Europa League ed è successo ciò che pensavo: va bene il passaggio del turno, ma non mi aspettavo certe prestazioni con Empoli e Spezia. Anche con una buona formazione, non mi aspettavo due sconfitte. Sono mancati giocatori importanti, ma la squadra era buona per battere lo Spezia. Il Napoli i suoi obiettivi li ha, ha fatto una partenza straordinaria: sono mancati uomini importanti, come Koulibaly, Anguissa e Osimhen senza contare Fabian e Insigne. Forse un po’ di cattiveria in più sarebbe stata più adatta per raggiungere alcuni risultati.

Al Napoli piace Beto? Può fare qualcosa di importante in carriera, ci ha sbalorditi perchè non pensavo che il suo inserimento fosse così veloce. Ha bisogno di tempo, è un diamante un po’ grezzo ma nei prossimi mesi esploderà: è un attaccante simile a Osimhen, fisicamente uguale, e diventerà forte”.