TV Luna - Hysaj e Mario Rui in partenza, il Napoli vuole monetizzare con Inglese e Diawara! Verdi via solo in prestito

Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Hysaj e Mario Rui sono in partenza, ma qualcosa potrebbe muoversi a partire dalla seconda metà del prossimo mese di luglio, a ritiro inoltrato. Ci sono diverse situazioni in ballo di cui tener conto. Gli altri partenti sono sicuramente Inglese, dalla sua cessione il Napoli vuole monetizzare quanto più possibile, come per Diawara. Mentre Verdi potrebbe partire, ma non a titolo definitivo".