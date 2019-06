TV Luna, Alvino: "Bisogna seguire la squadra a prescindere dal calciomercato"

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole.

"Quando sottoscrivo un abbonamento per seguire il Napoli è una sorta di fidelizzazione verso il club, ma bisogna seguire la squadra a prescindere dai grandi nomi e il calciomercato che verrà. Spesso a Napoli negli anni scorsi prendevamo in giro i tifosi juventini perchè, nonostante vincessero sempre a destra e manca, allo stadio si abbonavano sempre in pochi, ma anche da noi nelle migliori delle ipotesi si arrivava massimo a 30mila anime con gli abbonamenti. Prendiamo in giro gli altri, ma ora a Napoli sta succedendo la stessa identica cosa e a me questa borghesia non piace".