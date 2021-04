Tuttosport, Salandrin a CN24: "Juve condizionata dagli infortuni, come il Napoli. Sarri? Gli azzurri ci sono, se vanno in Champions..."

Napoli Calcio - Stefano Salandrin, giornalista di Tuttosport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La Juventus, come il Napoli, ha avuto un po' tanti infortuni e non riusciamo a trovarla una formazione tipo. La Juventus è prevedibile, gira palla lentamente. Dybala è una soluzione in più perchè sa saltare l'uomo. Il Covid, poi il ginocchio, è l'unico che può creare alternative: speravo in Kulusevski, ma è andata male. Pirlo? Nessuno avrebbe mai immaginato che andasse così male: la Juventus manca di identità, bisognerà capire alcuni rapporti interni. C'è la parte societaria da un lato e serve capire se la cosa precipiterà anche nei rapporti interni. Sarri? C'è il Napoli ma anche la Roma oltre alla Fiorentina".