Tuttosport, Lanzo: "Koulibaly resta un sogno di Allegri. Conferme su Fabian ed il gradimento di Allegri"

Stefano Lanzo, giornalista di Tuttosport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Ecco cosa ha dichiarato Lanzo:

"La Juve vuole i migliori giocatori ed il Napoli ha calciatori di grande valore come Fabian e Koulibaly. Il senegalese è un sogno per elevare il livello della difesa. la chiave Demiral non è solo uno scambio ma anche una pedina per trovare risorse all'acquisto del calciatore. Da quello che so, Kalidou sta benissimo a Napoli. Occhio alla variabile De Ligt che piace in Europa. Confermo che Fabian piace ad Allegri"