Tuttosport, Jacobelli: "Sarri grande acquisto per la Juventus. L'anno prossimo il campionato sarà più equilibrato"

In diretta a Un Calcio Alla Radio in onda su Radio CRC, è intervenuto Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport.

"Sarri alla Juve credo sia una questione di giorni, mentre la Roma ha chiuso con Fonseca. Sarri credo sia un grandissimo acquisto, farà benissimo alla guida dei bianconeri, così come ha fatto al Chelsea in un solo anno. Rapporto CR7-Sarri? Credo ci sarà un ottimo rapporto. Ronaldo non vede l'ora di iniziare una nuova stagione e tutti gli allenatori vorrebbero allenarlo. Higuain tornerà a Torino perchè il prestito scadrà ma bisogna vedere quali saranno le dinamiche di mercato della Juve: se Dybala dovesse partire, potrebbe restare. Emerson potrebbe trasferirsi a Torino ma sono discorsi prematuri. Pogba? Dipende dal prezzo, il Manchester non lo vuole svendere. L'alternativa è Milinkovic-Savic. L'anno prossimo il campionato sarà molto più equilibrato. L'Inter ha già preso Godin e sta chiudendo per Barella, Icardi credo andrà via e sarà sostituito da Dzeko. Di Lorenzo è un ottimo acquisto per il Napoli e gli azzurri sfrutteranno il secondo anno di Ancelotti. Il 14 giugno allo Stadium ci sarà un evento commerciale. Scambio Icardi-Dybala? E' un'ipotesi. Insigne-Icardi? Penso che Lorenzo voglia restare al Napoli. Parte dei tifosi juventini rimproverano a Conte il passaggio all'Inter e lo stesso vale per i tifosi del Napoli con Sarri. Napoli ed Inter saranno due avversari tosti per la Juventus".