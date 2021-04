Tuttosport, Jacobelli: "Il Napoli ha la fortuna di avere Gattuso sulla panchina ma c'è una cosa che non capirò mai..."

Napoli Calcio - Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Sarà una domenica bellissima per chi ama il calcio con due gare incredibili per la corsa Champions. Atalanta-Juventus e Napoli-Inter sono due spareggi in chiave Champions. Sarri è stato a Napoli tre anni e quel periodo è nel cuore dei sostenitori italiani. Quello che va evidenziato è il saper attrezzarsi contro chi sta per vincere. L'Inter ha dimostrato quanto laboriosa sia stata la strada per battere la Juventus. Se diamo un'occhiata la classifica, in testa c'è chi ha confermato l'allenatore in questa stagione. Il Napoli ha la fortuna di avere Gattuso e non capirò mai perchè sia stato messo in discussione. Nonostante tutto, ha in testa solo l'idea di portare il Napoli in Champions. Mazzoleni al Var per il Napoli? Considerando i precedenti, mi aspettavo la reazione dei tifosi".