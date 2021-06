Tuttosport, Jacobelli: "Il Napoli gode di una situazione invidiabile. Insigne? Tutto rimandato a dopo l’Europeo"

Napoli - Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli è intervenuto sulle frequenze di Radio Crc Targato Italia durante la trasmissione Arena Maradona: "Rinnovo Insigne? Le parti si incontreranno subito dopo l’Europeo. Il Napoli gode di una situazione invidiata e invidiabile. È una delle poche società come Atalanta e Sassuolo, per dirne alcune, che vive una situazione in controtendenza.

Fair play finanziario? La Uefa dovrà spiegarci che cos’è realmente. Vedo squadre come il Psg spendere un miliardo e duecento milioni di euro nell’arco di un decennio per rimanere con un pugno di mosche in mano in ambito Champions League”.