TuttoSport, il direttore Vaciago: "Sanzioni UEFA contro la Juventus? Molto dipende dalla Superlega"

Guido Vaciago, direttore di TuttoSport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Il gioco di Spalletti è fantastico, meglio ancora di quello di Sarri rispetto al quale è molto più pratico e maturo.

Non ho mai pensato che Spalletti fosse in grado di reggere questo gruppo perchè in Italia è sempre poi calato. Faccio ammenda per questo perchè vedo una compattezza rispetto alle altre squadre di questo allenatore.

50 punti nel girone d'andata e 12 punti di distacco dalla seconda, sono numeri impressionanti.

Sembra che la pausa non abbia cambiato molto gli equilibri. La Juventus ha cominciato con gli stessi difetti, il Milan ha sbagliato il mercato e il calo già si vedeva prima della sosta e l'Inter ha peccato di discontinuità già dall'inizio.

Spero anche che il Napoli faccia bene anche in Champions per il valore del calcio italiano.

Se la nuova Juventus si ritirasse dalla Superlega, la UEFA potrebbe andarci leggera contro i bianconeri per le conseguenze dell'inchiesta. Sarà una decisione anche politica secondo colleghi ben informati".