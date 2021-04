Tuttosport, Armanini a CN24: "Legittimo che i club possano volere un campionato d’elite, ma in Inghilterra c'è una cosa che riguarda i tifosi"

Giovanni Armanini, corrispondente dall’Inghilterra di Tuttosport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Le reazioni alla Superlega? Da una parte i club che si sono arrabbiati per essersi sentiti esclusi, ed è assolutamente legittimo rivendicare una posizione all’interno di un sistema. Dall’altra ci sono i tifosi, ho sempre notato che gli inglesi non si sentono particolarmente integrati nella cultura europea e vedono le coppe come una competizione che viene giocata e resta lì: il Manchester United fa sold-out nelle partite nazionali e poi in Europa dispongono di una quota di tagliandi da rivendere all’ultimo. Solo in Italia vincere la Champions è l’unico obiettivo, in Inghilterra contano anche gli altri trofei: i tifosi sono scocciati dal fatto che ci siano dei club che si ergono sulle spalle degli altri.

Io credo che sia legittimo che i club europei possano volere un campionato d’elite, così come è legittimo che i club più piccoli pretendano un posto al tavolo: deve esserci però una trattativa, ma manca un meccanismo di retrocessioni e promozioni fondamentale per alzare lo spettacolo e l’interesse. Per la nostra cultura dello sport è difficile da accettare, e va ripensato che alle coppe si acceda soltanto attraverso i campionati: mi sembra normale immaginare che se l’Atalanta faccia i quarti in Champions e arrivi decima in campionato, possa avere il diritto di rigiocare la Champions. Ci sono dei club con cui non si potrà non fare la Superlega, come Bayern, PSG e Dortmund: l’obiettivo della UEFA è quello di continuare a gestire le competizioni, ma mi sembra che sia in difficoltà”