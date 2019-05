Tutino, l'agente: "Il Napoli vuole portarlo in ritiro, poi vedremo quale sarà il suo futuro. D'Ambrosio? In passato diversi approcci"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Vincenzo Pisacane, procuratore tra gli altri di D’Ambrosio e Tutino: “D’Ambrosio ha disputato una stagione fantastica, siamo contenti di com’è andata e dell’obiettivo raggiunto con l’Inter.

Siamo felici anche della stagione di Tutino. Tutti gli anni va a Lourdes, prima di partire per le vacanze, con la moglie e la mamma perché è un grande credente.

So che Tutino è attenzionato dal Parma, ma anche da altri club ed è anche normale dopo una stagione così. E’ rinato, è tornato il Tutino che tutti conoscevamo ed essere ambito da squadre di serie A fa piacere.

Negli anni ci sono stati diversi approcci con il Napoli per D’Ambrosio, poi ha scelto l’Inter. Piace al direttore, all’allenatore, ma è legato ai colori interisti e in questo momento è difficile vederlo con altri colori.

Hysaj è molto forte, forse nell’ultimo anno non si è espresso ai suoi livelli, ma è molto bravo. Non so se arriverà Conte all’Inter, ma se con Conte dovesse arrivare anche Hysaj ben venga perché una grande squadra deve avere due giocatori importanti per ogni ruolo. D’Ambrosio parte sempre in sordina e da secondo, ma tutti gli anni si ritaglia spazi importanti e sono sicuro lo farà anche l’anno prossimo.

Il futuro di Tutino? Col ragazzo abbiamo deciso di ascoltare tutte le proposte, ma ascolteremo prima il Napoli che vuole portarlo in ritiro. Ancelotti vuole valutarlo: il Napoli ci ha chiesto di far parte del ritiro a Dimaro perché il tecnico vuole allenarlo e capire se Tutino è già pronto per il Napoli o se è giusto mandarlo un anno in prestito”.