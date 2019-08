Tutino, l'agente a CN24: "Scelta voluta, voleva essere allenato da Juric. Il Napoli ha accettato il prestito secco. Ciciretti? Ripartirà dalla B"

Napoli Calciomercato - Vincenzo Pisacane, agente di Tutino e Ciciretti tra gli altri, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Sarà un campionato avvincente, l'Inter ha fatto parecchio e il Napoli ha fatto ottimi acquisti in attesa dell'attaccante centrale. Uno dei campionati più avvincente degli ultimi 8 anni. Napoli, Juventus e Inter si giocheranno lo scudetto.

Tutino? Oggi compie 26 anni e gli faccio gli auguri. E' contento del passaggio al Verona, lo ha deciso lui. La sua intenzione era di essere allenato da Juric. Il Napoli ha accettato il prestito secco. Sta lavorando tanto, è contento e sa di dover mettere benzina nella gambe per il campionato. Il mister ha fiducia in lui e sa di doverla ripagare. Spero possa far bene anche in serie A.

Ciciretti? Dopo la sfortunata annata passata, non è facile trovare la forma fisica. Con l'Ascoli ha fatto bene nel finale di stagione. Può starci in serie A, ma è giusto che ora si faccia valere in B. Ha avuto diverse offerte dall'estero, ma ha preferito restare in Italia. Non andrà da Stramaccioni, si è sposato da poco.

Palmiero? E' un giocatore molto forte, con grandi qualità ed è un grande professionista. Ha saputo imporsi in B in maniera importante e ora lo sta facendo a Pescara. Giocare contro il Napoli? Vive il Napoli e ci ha giocato fino a poco fa, ci sarà massimo rispetto. Si emoziona poco".