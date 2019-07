Tutino e Palmiero, l'agente: "Quattro club di A su Gennaro ma il Napoli non vuole privarsene. Luca a Pescara per il salto di qualità"

Vincenzo Pisacane, agente di Gennaro Tutino e Luca Palmiero, talenti di proprietà del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rete8:

“La crescita di Luca ( Palmiero ) è stata esponenziale. Fondamentale il biennio vissuto a Cosenza. È maturato tantissimo. Ha acquisito consapevolezza. Mentalmente è tostissimo. Lo conosco da quando aveva 13/14 anni, ma ne curo gli interessi da due. Sul piano tecnico, è nato regista. Il centrocampo a tre esalta le sue caratteristiche. Predilige verticalizzare il gioco. A Pescara, ne sono certo, per il definitivo salto di qualità. La formula ? Prestito secco. Su Tutino 4 club di A. Per ora il Napoli non intende privarsene. Ad oggi, insomma, pochissime speranze di portarlo a Pescara”.