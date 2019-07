Tutino: "Aspetto che la società decida il mio futuro, stare qui è fantastico. Insigne l'esempio da seguire, è un campione anche mentalmente"

Dimaro ritiro Napoli 2019 - Gennaro Tutino parla nell'intervista a Tv Luna. Dopo la terza amichevole stagionale tra Napoli e Cremonese con il risultato di 3-3, parla il calciatore del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

"Stiamo lavornado bene e tanto, è normale che le gambe siano pesanti. Manca brillantezza, ma questi sono gli allenamento che ci servono. Vincere è sempre meglio, ma in questo momento non dobbiamo pensare al risultato, dobbiamo mettere in campo quello che ci chiede il mister. Dal punto di vista personale è una grande emozione essere qui, posso solo crescere allenandomi con questi campioni. In altre categorie non apprendi quanto qua. Gol con il FeralpiSalò? Con il Benevento ho sbagliato due gol e oggi un altro, devo essere più lucido e cattivo sotto porta. Il mister si vuol far bene con tutti, ha un grande feeling con tutti. E' un maestro e ci aiuta davvero tanto. Ho fatto due anni bellissimi a Cosenza, porterò sempre nel cuore tutti, ora guardo avanti. Potrei essere in partenza, ma ancora la società non mi ha detto nulla. Più giorni passano e più apprendo, deciderà la società il mio futuro, questa volta in Serie A (ride, ndr). Noi napoletani sentiamo un peso diverso, per Lorenzo lo vedete. E' un ragazzo solare, sente più di tutti la maglia essendo un grande tifoso, non è facile perchè ci sono tante responsabilità e dentro hai ancora di più il fuoco. Insigne è da sette anni a Napoli e per me è un grande esempio da seguire, mentalmente è fortissimo e lo ammiro. L'obiettivo è di migliorare anno dopo anno, l'anno scorso siamo arrivati secondi. L'anno prossimo lavoreremo per regalare ai tifosi lo scudetto, ma Juve e Inter sono fortissime. Il Napoli darà sampre tanto ogni anno".