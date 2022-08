Gigi Turci intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il dualismo tra portieri spesso non giova nessuno, la serenità è fondamentale e in Meret non sembra esserci. Io stravedo per lui, ma arrivati a questo punto Alex deve pensare in modo diverso e capire che deve meritarsi la piazza a prescindere da chi avrà alle spalle".