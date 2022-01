Trombetti: "Rinnovo Mertens? Problema ingaggio, ADL fa bene a ridimensionare il Napoli. Se tutti facessero come lui..."

Calcio Napoli - Guido Trombetti, rettore emerito della Federico II, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Mertens? Il Napoli non si chiede se confermarlo oppure no, il problema è capire il quantum. Bisogna rivedere l'ingaggio. Koulibaly a 3.5 milioni, che pare il tetto ingaggi fissato, non rinnoverebbe. Bisogna capire quali siano le intenzioni del club. C'è da vedere se intende collocare il Napoli tra Sassuolo ed Atalanta ed è una cosa che capirei per evitare il fallimento ed il collasso in termini economici. Se tutti facessero come De Laurentiis il calcio italiano non sarebbe così rovinato".