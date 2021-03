Trombetti: "La forza del Napoli sono le mezze punte! Lozano, Insigne e Zielinski sono giocatori di grande qualità"

Napoli Calcio - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Guido Trombetti, professore e politologo.

"La vera forza del Napoli di quest'anno sono proprio le mezzepunte che sono andate in porta con grande facilità. L'assenza simultanea di Mertens e Osimhen ha fatto sì che la squadra sia stata impostata in questa maniera. Quando parliamo di Zielinski, Insigne e Lozano parliamo di giocatori di grandissima qualità tecnica. Io la penso come Allegri: basta mettere la tattica al centro del calcio, devono esserci i calciatori. Zielinski lasciato un po' più libero da compiti asfissianti ha rotto quel muro di prestazioni altalenanti che ne tarpavano le ali. E onestamente non so nemmeno se avendo avuto fissi in squadra Mertens e Osimhen il Napoli avrebbe avuto lo stesso rendimento, perché il belga da mezzapunta doveva trovarsi la posizione congeniale. Sarri si è inventato Mertens centravanti per caso e per un colpo di fortuna. DAZN e Sky? Andiamo verso una distribuzione di immagini del calcio molto più scadenti. Ci sono rallentamenti, immagini che si fermano. Sky ha fatto una scelta imprenditoriale di tirare un po' i remi in barca perché non ha sfondato con gli abbonamenti come credeva. DAZN farà un mercato più economico ma anche più scadente. Il mio augurio è che trovino un accordo per guardare le partite anche sul satellite".