Trombetti: "Dopo la partita con il Parma possiamo fare alcune osservazioni, ecco quali"

"Dopo la partita con il Parma possiamo fare alcune osservazioni. La prima è che con l’ingresso in campo di Lukaku è finalmente cominciata, davvero, l’Era di Antonio Conte al Napoli. Abbiamo visto un giocatore di grandissima personalità che, appena entrato in campo, in modo quasi magico è diventato il leader della squadra. Ha invitato i compagni a restare calmi, riflettere, ha dato la sensazione di essere un giocare abituato a rappresentare in campo un riferimento. Un fatto molto positivo. Se ci pensate, Antonio Conte aveva organizzato una squadra, un gioco fondato sulla presenza di Lukaku. Anche lo stesso Raspadori era chiamato ad andare incontro alla palla, come se ci fosse Lukaku. È per questo che è stato automatico trovarsi a suo agio, perché la squadra era già abituata alla sua presenza. Al di là del gol che ha sempre una percentuale di casualità"