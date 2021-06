Troise: "Rinnovo Insigne, ecco quando se ne parlerà! ADL in conferenza..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Ciro Troise, giornalista:



"De Laurentiis è imprevedibile ma credo che non possa esimersi da un'analisi della scorsa stagione e di Napoli-Verona, credo che qualcosa dirà. Penso che prima di affrontare il domani vada chiarito quanto è successo ieri. Rivoluzione? Non credo, dovrebbero essere compiute cessioni eccellenti che però non credo ci saranno. Rinnovo Insigne? Se ne parlerà dopo l'Europeo. Le posizioni di partenza le conosciamo: Insigne pensa di guadagnare almeno quello che guadagna ora, se non di più. Il Napoli invece valuta invece che è l'ultimo contratto della carriera e che ha 30 anni suonati, quindi che nel lungo periodo ci debba essere una riduzione dell'ingaggio. Non si è mai parlato in maniera seria della questione ma De Laurentiis la prima stoccata l'ha data. Sarà una partita lunga che non si risolverà in poche battute".