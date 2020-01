Troise a CN24: "Mi aspetto Demme titolare con la Fiorentina, il vero Lozano lo vedremo l'anno prossimo. Mercato? Senza cessioni non arriva nessuno"

Ultime notizie calcio Napoli - Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Mi aspetto Demme in campo contro la Fiorentina, credo che sia la volta buona. E’ stato atteso a lungo un vertice basso e quindi è giusto lanciarlo dal primo minuto anche per inserirlo negli schemi della squadra. Lozano? L’equivoco nasce dai 50 milioni spesi per lui. Può fare quel che ha fatto Lautaro Martinez: lo vedremo l’anno prossimo al top, magari con una preparazione atletica adeguata. Al PSV e nel Messico si giocava molto per lui ed ora deve adattarsi al calcio italiano. Deve crescere nei movimenti senza palla, nella capacità di leggere prima le situazioni. In questo Callejon è più pronto. Mercato? Il Napoli è vigile sul mercato e se dovesse partire Ghoulam quello di Tsimikas è un nome che piace. Magari si vedrà se si riuscirà a prendere un attaccante maggiormente adatto alle richieste di Gattuso rispetto a Llorente che comunque resta inserito nel progetto. Su Mertens c'è incertezza, vediamo come rientrarà in campo e che sviluppi ci saranno sul mercato. Adesso tutto passa dalle operazioni in uscita: se non parte nessuno non arriva nessuno. Ghoulam? Il Napoli voleva venderlo questa estate e vuole venderlo ora ma è difficile trovare acquirenti. Dalla Cina non ci sono stati sviluppi, Gattuso vuole recuperarlo per la prossima settimana. Se non dovesse partire andrà recuperato".