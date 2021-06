Troise a CN24: "Il Napoli parlerà? Dal primo luglio credo terminerà il silenzio stampa, su Verona teorie complottiste"

Il giornalista del Corriere del Mezzogiorno Ciro Troise è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Squadre forti di Spalletti? La seconda a Roma, l’Inter era una squadra normalissima e lui fu bravo a valorizzare Icardi, come in passato Iaquinta, Totti e Dzeko. Fare i paragoni con l’Inter di Conte però non sussiste. Il Napoli vestirà Armani? Il contratto con la Kappa fino al 2022 terminerà prima, la maglia sarà autoprodotta da una azienda italiana e distribuita da una società parallela al Napoli curata dalla figlia di De Laurentiis. Il design sarà curato da Armani, e non è esclusa una possibile nuova collaborazione con Marcelo Burlon. Non so se già a Dimaro ci saranno le nuove maglie. Il Napoli parlerà? Dal primo luglio credo terminerà il silenzio stampa, si programmeranno Dimaro e Rivisondoli-Castel di Sangro, ci sarà un po’ di normalità. Il discorso su Napoli-Verona? I tifosi vogliono sentire i protagonisti oppure quello che vorrebbero sentire nella loro immaginazione? Ne ho sentite di tutte, alcune teorie farebbero concorrenza alla fantasia. Poco a poco Fabian prima, e Zielinski ieri, stanno dicendo qualcosina: ma i tifosi vogliono sentire loro oppure vogliono seguire le loro teorie del complotto? Il Napoli col Verona ha sbagliato la partita, stop. A me spaventa l’esigenza di sentire chissà che cosa, magari ci sarà una comunicazione più chiara ed i tifosi rimarranno delusi perchè crederanno di non aver ascoltato tutta la verità. Il Napoli ha approcciato la partita convinto di vincerla, poi ha accusato la tensione ed ha subito un gol balordo. Il centrocampista che manca al Napoli? Il club dovrà confrontarsi al suo interno, Toma Basic è un nome su cui si lavora: ha lo stesso agente di Rrahmani, non costa molto, ha caratteristiche di posizione ed equilibrio che potrebbero fare bene. Poi dovesse partire Fabian, andrebbe alzato il livello con il suo sostituto. La priorità assoluta però è quella di un centrale alla Albiol, possibilmente mancino, e poi un terzino sinistro”