Triestina, Milanese: "Se mi piace qualcuno della Primavera del Napoli? Certo, ma quelli bravi non me li danno!" [ESCLUSIVA]

Ultime calcio Napoli - Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina ed ex Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Napoli-Inter? Difficile dire chi è favorito, i nerazzurri hanno l’obbligo di fare qualcosa in più da quando hanno preso Antonio Conte: magari possono approfittare dell’entusiasmo del momento ma giocare a Napoli con i tifosi contro non è mai stato semplice. Sono due squadre che ci tengono molto, mi piacerebbe vederle vincere dei titoli ogni anno.

Gattuso? L’allenatore in settimana prepara il match sui 90 minuti e cerca quella fluidità nel pressing per recuperare palla già nella metà campo avversaria. Magari corri di meno in un tempo e più in un altro, ma quella di Gattuso e quella di Ancelotti sembrano due squadre diverse. Il Napoli ha tutte le qualità per risalire in classifica.

I terzini del Napoli? Mi dispiace molto per Ghoulam, prima dell’infortunio per me era uno dei più forti del campionato, univa fisicità forza ed un gran piede. Mario Rui è più dinamico, il Napoli può star sereno perchè Faouzi quando sta bene è una forza della natura e al massimo potrebbe partire in prestito per ritrovare ritmo in vista del prossimo anno.

Se mi piace qualcuno della Primavera del Napoli? Certo, ma quelli bravi non me li danno perchè sono già nel giro della prima squadra (ride, ndr)"