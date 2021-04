Ultime notizie calcio Napoli - Roberto Tricella, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio:

"Juric al Napoli? Il bravo allenatore è quello che ottiene il massimo dai giocatori che ha. Lui ha fatto bene a Verona proprio per questo. Se lo stesso lavoro riesce a farlo al Napoli vuol dire che è bravo a fare il suo lavoro. E' stato lasciato tranquillo a Verona di lavorare, non pensavo potesse fare così bene dopo le cessioni avvenute in estate. Gli vanno fatti i complimenti".