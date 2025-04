Trevisani: "L'Inter ha scelto la Champions? Sono sulle gambe, non si reggono in piedi!"

Riccardo Trevisani, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione "Pressing" su Canale 5. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Io ho visto l'Inter in Champions League con un'altra testa, non so se sia una scelta, i nerazzurri sono molto sulle gambe e non si mantiene in piedi.

Avevo previsto il crollo dell’Inter. Era impossibile fare 5 partite difficili ad alto livello, basti pensare al Real che con la squadra che ha non porterà a casa nessun titolo. È difficile fare bene ogni tre giorni, soprattutto quando cambi tanto per gestione ed infortuni. L’Inter è stanca".?