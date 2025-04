Trevisani: “L'Inter ha rosa corta per 70 partite: il Napoli è tra le favorite dall'estate”

Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di Spogliatoio della lotta scudetto tra Napoli e Inter:

“Da 1 a 10 la rosa dell'Inter per me vale 8, quella del Napoli 7. In questo campionato per me non ci sono problemi, dovremmo essere contenti di ciò che stiamo vedendo. L’Inter può fare il Triplete perchè ha una squadra, soprattutto nei primi 13-14 giocatori, forte, è allenata molto bene e gioca bene a calcio e sa stare in partita anche contro le grandi squadre. Però la rosa è corta per fare 70 partite compreso il Mondiale per Club, non ci sono proprio dubbi. Il mio podio iniziale era Inter, Juve, Napoli, gli azzurri era già lì per me. Il Napoli non deve vincere lo scudetto, anche se arriva secondo non è una tragedia, ha fatto una buonissima stagione”.