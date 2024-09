Trevisani esalta McTominay: "Vederlo dal vivo è impressionante! Sembrava Gulliver con dei bambini"

Ultime news SSC Napoli - Scott McTominay ha impressionato contro la Juventus. Il giornalista Riccardo Trevisani ne ha parlato così, a Cronache di Spogliatoio via Youtube in 'Fontana di Trevi':

"Vedere McTominay dal vivo è incredibile, impressionante: sembrava Gulliver con dei bambini, gli rimbalzavano addosso! Io pensavo giocasse al posto di Politano, invece Conte ha lavorato con Politano a tutta fascia.

Lukaku? Al momento è proprio un uomo in meno! Cioè, è una cosa assurda: anche quando il Napoli era dominante nel primo tempo, palla a Lukaku e lui si faceva fregare da Bremer. Con Bremer ogni partita è finita così!

Io ero allo stadio: il primo tempo è stato drammatico per la Juve, il Napoli in ogni azione era messo meglio, con più campo, con più soluzioni, tiri, ecc. Nel secondo tempo, non è successo niente".