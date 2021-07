Trentino, l'ass. al turismo ed allo sport Failoni: "Ritiro Napoli un grande ritorno, obiettivo centrato con un lavoro di squadra!"

Ultimissime calcio Napoli - Roberto Failoni, assessore al Turismo e Sport del Trentino, ha parlato così del ritiro del Napoli appena conclusosi:

“Abbiamo vissuto un grande ritorno, particolarmente atteso dopo un anno di pausa. Tutta la Val di Sole e la Comunità trentina si è spesa per garantire questo ritorno, garantendo la massima sicurezza alla società e ai turisti. L’obiettivo è stato centrato con un grande lavoro di squadra delle varie realtà locali, che ringrazio. I protocolli realizzati in Trentino sono ora un patrimonio a disposizione del mondo del calcio e non solo a livello nazionale. Un saluto ai tifosi del Napoli con l’auspicio di rivederli presto magari anche sulla neve”.