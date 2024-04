Traorè: "L'atmosfera di Napoli non si può spiegare, bisogna viverla! Queste le mie qualità, mi ispiro a tre giocatori" | VIDEO

Ultime notizie. Hamed Junior Traorè ha parlato del suo approdo a Napoli e della sua esperienza in questi primi mesi in maglia azzurra. Lo ha fatto in un'intervista per lo sponsor Sorare, di cui riportiamo i passaggi principali.

L'arrivo a Napoli: "L'atmosfera dello stadio è Top. Si vive, non si può spiegare, bisogna viverla. La gente qui è fantastica, ti fa sentire a casa, sono veramente contento di essere qua".

I tuoi punti di forza: "La tecnica, la visione del gioco e la lettura".

I giocatori a cui ti sei ispirato: "Mi sono ispirato a tre giocatori: Yaya Touré, Iniesta e Ronaldinho. Ancora oggi mi ispiro a loro, guardo sempre i video su YouTube".

Segui altri campionati? "Oltre al campionato italiano seguo un po' gli altri campionati, perché io sono appassionato".

Manchester City vs Real, Traorè si diverte con Sorare a creare i suoi 5 preferiti, ruolo per ruolo: "Come portiere scelgo Lunin. Difensore del City: Aké. A centrocampo: Rodri. In attacco Rodrygo. Jolly? Scelgo Camavinga".