Tovalieri: "La Roma arriva alla sfida di domani con entusiasmo, ma il Napoli ha un vantaggio sui giallorossi"

Ultime notizie calcio Napoli - Sandro Tovalieri, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio:

"E' fuor di dubbio che sia più facile preparare una gara per tutta una settimana. Il Napoli avrà questo vantaggio, ma la Roma può avere quell'entusiasmo dell'essere l'unica italiana rimasta in Europa. Le energie per i giallorossi non saranno tantissime, ma ci sarà tanta voglia di far bene anche considerando il tonfo di Parma. I punti persi al Tardini e quel pareggio di Benevento potranno pesare, il campionato però rimane molto importante".